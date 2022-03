Mærsk stopper alle russiske bookinger

Mærsk stopper alle bookinger af last til og fra russiske havne - det gælder nu også uanset lastens indhold, hvor fødevarer, medicin og humanitære forsyninger tidligere var udeladt af suspenderingen.

Det skriver Mærsk torsdag efter lukketid.

Det gælder for havnene St. Petersborg, Kaliningrad og Novorossiysk, mens det pointeres, at det fjernøstlige Rusland ikke er påvirket.

"Et stigende antal af vores terminalserviceudbydere i Europa rådgiver os om, at de ikke længere vil være i stand til at håndtere yderligere last, der kommer fra eller er bestemt til Rusland, herunder omladninger," skriver Mærsk.

For gods, der allerede er på vej, arbejder Mærsk med havne i Europa for at rydde efterslæbet og udforske muligheder i andre havne uden for Europa for at holde kundeløftet om at levere kundernes last til den tilsigtede destination.

Mærsk giver forskellige muligheder, som kunder, der er ramt af krisen, kan gøre brug af.

Blandt mulighederne er gratis Change of Destination (COD)-tjenester og ingen afbestillingsgebyrer på reservationer til og fra Ukraine og Rusland.

"En sidste mulighed er, at vores kunder ikke gør noget, med tanke på den stigende overbelastning i europæiske knudepunkter," skriver Mærsk.

For gods, der er på vej til Rusland og Ukraine, som Mærsk i øjeblikket ikke er i stand til at levere på grund af de forskellige restriktioner, opkræves ikke knudepunkts-lagergebyrer.

