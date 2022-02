Havneselskabet HHLA lukker container-terminal i Odessa

Det tyske havneselskab Hamburger Hafen und Logistik (HHLA), som ejer en stor containerterminal i Odessa, har torsdag morgen lukket terminalen og sendt medarbejderne hjem.

Det sker, efter at de ukrainske myndigheder har lukket havnen i Odessa, hvilket er en konsekvens af, at Rusland har indledt militære operationer i landet.

Det oplyser HHLA i en mail til ShippingWatch. Selskabet har omkring 480 ansatte i Odessa.

”De ukrainske myndigheder har lukket havnen, og derfor har vi standset vores drift af terminalen denne morning. Vores topprioritet er medarbejdernes sikkerhed. Alle er sendt hjem bortset fra et sikkerhedsteam, som vil blive på pladsen,” skriver HHLAs presseafdeling i en mail til ShippingWatch.

HHLA har investeret omkring 170 mio. dollar i containerterminalen i Odessa og derudover også etableret et intermodal transportselskab, UIC, i og omkring Odessa i Ukraine, der har godt 44 mio. indbyggere.

”Vi har taget en række skridt for at afværge mulige risici og har midler på plads for at håndtere for forskellige scenarier - deriblandt mulige cyberangreb,” oplyser HHLA.

Hapag-Lloyd og Maersk lukker kontorer i Ukraine