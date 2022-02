MPC Container Ships får sit bedste årsresultat nogensinde

MPC Container Ships er kommet ud af 2021 med sit hidtil bedste resultat i bogen.

Forinden i 2020 havde selskabet stået over for en truende konkurs og nedskrivninger på godt 50 mio. dollar, der endte med et underskud på 64,5 mio. dollar. Men den situation er nu vendt til et overskud for hele 2021 på 189,8 mio. dollar, fremgår det af selskabets årsregnskab.