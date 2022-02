Maersk ser forsinkelser i Nordeuropa efter weekendens storm

A.P. Møller-Maersk arbejder lige nu på at indhente de række forsinkelser, der blev skabt henover weekenden, efter at den massive storm i Nordeuropa fik rederiet til at indstille driften flere steder.

Det fremgår af en opdatering til kunderne onsdag.

Stormen var værst mellem torsdag og søndag, og det førte til en suspendering af operationerne i en periode på 72 timer på tværs af netværket og flere havne i Nordeuropa. Konsekvensen er, at de allerede eksisterende forstyrrelser i forsyningskæderne er forværret, mens flere skibe venter på at kunne komme i havn.

”Fokus i de kommende dage er at indhente forsinkelserne og reducere ventetiden i de allerede pressede nordeuropæiske havne,” skriver Maersk.

På trods af stormen har skaderne ifølge Maersk været minimale. Et enkelt skib har tabt 26 tomme containere lørdag morgen, og skibet fik efterfølgende assistance til at nå sikkert til Rotterdam.

