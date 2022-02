Maersk vil holde topledelsen fri af personligt økonomisk ansvar

A.P. Møller-Mærsk lægger op til at holde topledelsen fri af personligt økonomisk ansvar.

Det fremgår af selskabets indkaldelse til generalforsamlingen 15. marts i år.

Nærmere bestemt ønsker man ud fra nærmere definerede rammer at "skadesløsholde" både bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af direktionen, fremgår det af indkaldelsen.

"I de seneste år har markedet for ansvarsforsikringer til bestyrelses- og ledelsesmedlemmer (D&O-forsikring) vist sig tiltagende vanskeligt med betydelig reduktion i kapacitet og begrænsning i dækning. Dette har ført til begrænsninger i forsikringssummer, begrænsninger i dækningen og betydelige prisstigninger," skriver Maersk.

Forslag skal gør det lettere at rekruttere

Forslaget om skadesløsholdelse bliver set som et plus i forhold til både at tiltrække og holde fast i de rette kandidater til ledelsen i rederiet.

"Da det er i selskabets og aktionærernes interesse og for at kunne tiltrække og beholde kvalificerede og erfarne kandidater til bestyrelses- og direktionsposterne, foreslås det, at generalforsamlingen godkender, at selskabet tilbyder sådanne personer tilstrækkelig skadesløsholdelse for krav rejst af tredjemand i det omfang selskabet ikke kan tegne ansvarsforsikring for sådanne krav på acceptable vilkår," skriver Maersk.

Det indebærer, at Mærsk vil dække tab, som bestyrelsesmedlemmer kan lide i forbindelse med sagsanlæg af eksterne virksomheder eller personer. Det gælder ikke, hvis det er Maersk selv, der rejser kravet.

Desuden foreslår bestyrelsen, at direktionens aflønning i aktier skal ændres, så det langsigtede incitamentsprogram fra 2023 blandt andet skal bindes op på indfrielsen af klimamål.

Maersk vil have afgående Vestas-finansdirektør i bestyrelsen

For mange poster koster Maersk-formand bestyrelsesposten i tyske Allianz

Robert Uggla om familiens genindtog i toppen af Maersk: "Det er en fordel, at man har en synlig ejer"