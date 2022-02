Køen letter ud for Long Beach men containerskibe er fortsat kraftigt forsinkede

Selvom køerne er blevet kortere i de seneste uger, er containerskibene stadig kraftigt forsinkede verden over.

Ifølge Alphaliner har der ikke været nogen bedring at spore siden november, hvor analysehuset sidst satte lup på situationen. Og forsinkelserne fortsætter dermed med at være et ”betydeligt problem” på ruterne fra Asien til Nordeuropa samt Kina til Californien.