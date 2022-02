DCSA går sammen med Bimco og industrispillere om ny alliance

Sammenslutningen Digital Container Shipping Association (DCSA), der er skabt for at lave fælles standarder i containerindustrien, har indgået en hensigtserklæring (MOU) om at skabe en ny alliance sammen med store industrispillere, som bl.a. gælder Bimco.

Samarbejdet har navnet the Future International Trade (FIT) Alliance, og består foruden DCSA og Bimco af FIATA, the International Chamber of Commerce (ICC) og SWIFT, fremgår det af en meddelelse tirsdag.