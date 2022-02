Robert Ugglas vej til toppen i Maersk: Her er tre centrale temaer for den nye formand

Robert Mærsk Uggla er langsomt, men sikkert, blevet kørt i stilling til en absolut toppost i Maersk, og dagens melding om en kommende formandspost til Uggla betragtes af iagttagere omkring Maersk som den største ikke-nyhed.

For Uggla står grøn omstilling, indtog i logistik og et generationsskifte i ledelsen – hvem der på et tidspunkt skal efterfølge Søren Skou – som tre store søjler, der kommer til at kræve opmærksomhed for den nye formand.