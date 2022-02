Flere skibe vil lægge yderligere pres på ruten over Stillehavet

Der er flere skibe på vej ind på den allerede højspændte rute på tværs af Stillehavet.

Sea-Intelligence tager i sit seneste Sunday Spotlight et kig på kapaciteten på ruten fra Asien til den amerikanske vestkyst, og her viser rederiernes foreløbige planer, at antallet af skibe på ruten over Stillehavet ser ud til at stige i de kommende måneder.