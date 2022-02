HMM lander største overskud nogensinde – venter højere bunkerpriser i 2022

HMM kommer ud af 2021 med sit bedste resultat nogensinde og følger dermed tendensen i et ekstremt fragtmarked præget af historisk høje rater.

Rederiet lander et nettooverskud for 2021 på hele 5.326 mia. won, eller omkring 4,4 mia. dollar. Det er mere end fyrre gange så meget som overskuddet for 2020, der lød på 124 mia. won.