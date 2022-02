Analytikere ser Mærsks guidance om meget konservativ

Da A.P.Møller-Mærsk onsdag fremlagde sit rekordregnskab for 2021 meldte koncernen også om en driftsindtjeningen på 24 mia. dollar i 2022.

Det bud hører dog til i den lave ende og forudsætter meget store fald i spotraterne på fragt.

Set skriver dagbladet Børsen.

Finanshuset Berenberg betegner faktisk buddet som "ekstremt konservativt".

"Selskabets indikation for et EBITDA-resultat for 2022 på 24 mia. dollar indebærer formentligt, at spotraterne vil falde med helt op til 70 pct. i andet halvår i år – hele vejen tilbage til præ-covid-19-niveauer," hedder det i en kommentar, ifølge Børsen.

Berenberg stiller spørgsmålstegn ved, om forsyningskædernes problemer kan blive løst så hurtigt, og mener, at driften vil levere et overskud på 28,4 mia. dollar i 2022.

Også hos Credit Suisse har man et højere bud i form af 26 mia. dollar.

