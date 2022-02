Mærsk har skabt vrede hos kunderne på vej mod historisk overskud

A.P. Møller-Mærsk fremlagde onsdag et gigant overskud, men koncernen har trådt flere af sine mindre kunder godt og grundigt over tæerne.

Det skriver JP Erhverv torsdag.

"Hvor jeg færdes i industrien, er der er virkelig ondt blod i en grad, som jeg aldrig har set før," siger Bjørn Vang Jensen, tidligere logistikchef i Electrolux og nuværende rådgiver for konsulenthuset Sea-Intelligence ctil avisen.

Stor købelyst hos forbrugere og flaskehalse i havnene har gjort det besværligt og dyrt at få plads på skibe. Men det har fået indtjeningen i vejret hos Mærsk.

Ifølge avisen gør pladsmanglen, at rederiet må vælge, hvem der kan få sine varer med om bord. Speditørerne oplever, at de både skal betale mere og har sværere ved at få plads på skibene end de store spillere.

Dertil kommer, at vreden bliver forstærket af, at Mærsk har blæst til kamp om logistik på land, som ellers typisk har været speditørernes område alene.

"Det er ikke en skade, der bliver gjort god igen, før jeg går på pension," siger Bjørn Vang Jensen til JP Erhverv.

Mærsks topchef Søren Schou pointerer over for avisen, at han ikke kan se en negativ kundereaktion. Han mener ikke koncernen træder kunderne over tæerne.

"Vi har aldrig haft så høj kundetilfredshed, som vi har nu, og flere og flere ønsker at indgå længere og større aftaler med os, så jeg kan ikke rigtigt se, hvor det backlash (modreaktion, red.) skulle komme fra," siger Søren Skou.

