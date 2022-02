Skou vil hellere betale for meget for opkøb end at overtage turnaround-selskaber billigt

Maersk, der senest har købt tre logistikselskaber for ca. 39 mia. kr., vil hellere betale for meget for kvalitet end at overtage turnaround-selskaber billigt. Det siger Søren Skou, CEO i Maersk, som svar på investorkritik, der har været rejst i ShippingWatch.