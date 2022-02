Maersk vil forsinkede containerskibe til livs: "Det skal vi have gjort noget ved i år"

Containerindustriens rettidighed er på et historisk lavpunkt. Det gælder også Maersks skibe, hvor over halvdelen af skibene kommer for sent. ”Det skal vi have gjort noget ved i år”, siger Maersk CEO Søren Skou. Han vil dog ikke sætte måltal på.