Maersk lander flere kunder på lange kontrakter – vil give stor merindtjening i år

Maersk har fået flere kunder over på lange kontrakter, og det sker til højere priser, der ifølge topchef Søren Skou vil give rederiet en merindtjening på 6 mia. dollar i forhold til sidste år. Skou afviser, at rederiet forsøger at skubbe mindre kunder over i spotmarkedet.