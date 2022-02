Kinesisk containerrederi med dansker i topledelsen vil på børsen

Det kinesiske containerrederi China United Lines (CU Lines) stiler efter at blive noteret på børsen i Hongkong for at rejse kapital til køb af flere skibe og til investering i logistikaktiver som varehuse, container-opbevaring og trailere i Kina, Sydøstasien og Nordamerika.

Selskabet, der råder over en flåde på 33 skibe – heraf to skibe i CU Lines ejerskab – beskriver sine planer i et børsprospekt, der lægger op til en omfattende ekspansion geografisk og forretningsmæssigt med anskaffelse af 10 nye skibe og op til en håndfuld brugte fartøjer samt køb af logistikfaciliteter i Asien og Nordamerika, blandt andet trailervirksomheder i Los Angeles.