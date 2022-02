Containerredernes mia-overskud kan give bagslag blandt kunderne

De store containerrederier står til at fortsætte festen længe endnu med overskud, der er så store, at deres kunder må gnide sig i øjnene, vurderer iagttagere af branchen over for ShippingWatch.

Mens Hapag-Lloyd tirsdag annoncerede, at rederiet firedoblede sit overskud i 2021, kom rederiet ONE ud af sit fjerde kvartal med et overskud, der var fem gange så stort som i fjor.