Maersk med i samarbejde om grøn korridor på Stillehavet

En endelig plan for den første såkaldte grønne korridor for shipping ventes at ligge klar ved udgangen af 2022.

Det er havnene i Los Angeles og Shanghai, der står i spidsen for projektet om at skabe en klimavenlig shipping-korridor på tværs af Stillehavet, som er en af de travleste ruter for container-shipping. Udover de to havnemyndigheder deltager også store containerspillere som Maersk, CMA CGM og Cosco i samarbejdet sammen med store C40-byer på strækningen.