Maersk ser fortsat udfordringer med trængsel

Der er fortsat trængsel i havnene og udfordringer med at få containertrafikken til at glide - blandt andet i Kina - oplyser A.P. Møller-Maersk i sin seneste opdatering til rederiets kunder.

Antallet af containere, der skal fragtes i år, ventes at stige på trods af pandemien, men rederierne slås ifølge Mærsk fortsat med trængsel ikke mindst i de kinesiske havne.

"Desværre virker det ikke som om, at der er en kortsigtet løsning på trængslen, tidsplanernes pålidelighed og kapacitetsbegrænsningerne, der plager forsyningskæderne," konstaterer rederiet.

Mangel på mandskab

Meldingen følger en lang periode, hvor containerraterne bare er steget og steget, dog med undtagelse af de seneste to uger, hvor containerraterne er faldet marginalt. Sammenlignet med sidste år ligger raterne ud af Shanghai symboliseret ved SCFI-indekset 76 pct. højere.

Og ifølge Maersk udfordrer covid-19 fortsat de kinesiske forsyningskæder.

For selv om lastningen og losningen af containere i de store kinesiske havne Ningbo, Tianjin, Shenzhen, Dalian og Guangzhou er forblevet på et normalt niveau, så har nedlukninger på grund covid-19 ramt nogle distrikter og ført til lukning af lagre og mangel på vognmænd.

I Ningbo er situationen imidlertid nu normaliseret, efter at en opblussen af smitte i starten af januar førte til problemer med at skaffe vognmænd, da de skulle testes og i karantæne, før de blev lukket ind i en række containerterminaler.

I Shenzhen er der i øjeblikket begrænset adgang og krav om karantæne inden adgang til terminalen Shekou, og i hovedstaden Beijing er myndighederne i alarmberedskab forud for vinter-OL.

"Pandemien påvirker også havneaktiviteter globalt i Maersks netværk, da omikron skaber akut personalemangel i havne og terminaler, selv om faciliteterne stadig er i drift," oplyser Maersk.

Rederiet venter, at der fortsat vil være mangel på udstyr og lagerplads over det kinesiske nytår, men ser mulighed for en vis bedring i uge 5-7.

Maersk venter i øvrigt et hurtigt opsving på de fleste containerfarter efter de kinesiske helligdage i forbindelse med nytåret. Efterspørgslen ventes nemlig at forblive stor og en del kapacitet er låst på grund af fortsat trængsel og forsinkelser i havnene i Nordamerika og Europa.

