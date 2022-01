MSC omlægger rute for at beskytte kaskelothvaler

MSC’s containerskibe vil nu sejle af en omlagt rute i Middelhavet vest for Grækenland for at undgå at ramme ind i truede kaskelothvaler.

Det skriver verdens største containerrederi i en meddelelse.

Rederiet har besluttet at omlægge sine ruter i farvandet ved Den Hellenske Grav ud for Grækenlands vestkyst efter at have diskuteret problemstillingen med fire NGO’er. Farvandet er hjemsted for en bestand på 200-300 truede kaskelothvaler.

”Vi har et ansvar for at sikre, at vores fragtoperationer har en positiv påvirkning, som afspejler vores langvarige engagement for at bevare og beskytte dyrelivet til hav,” siger Stefania Lallai, MSC’s VP for Sustainability, i meddelelsen.

De fire NGO’er er International Fund for Animal Welfare (IFAW), OceanCare, WWF Greece og Pelagos Cetacean Research Institute.

