PIL tæt på at bestille fire 14.000 teu containerskibe

PIL, Pacific International Lines, er så langt i forhandlingerne om at bestille fire store containerskibe ved et kinesisk skibsværft, at ordren ifølge ShippingWatch's kilder underskrives meget snart.

Ifølge kilderne er der tale om fire 14.000 teu skibe, der kan sejle på enten traditionelt brændstof eller LNG, men samtidig er forberedt på ammoniak.