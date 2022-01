Containerrederier står til en indtjening på 190 mia dollar i 2021

2021 var året, der blev ved med at polstre containerrederiernes i forvejen bugnende pengekasser, og året sluttede så godt, at analysehuset Drewry hæver sin forventning til rederiernes samlede resultat (ebit) for 2021 til 190 mia. amerikanske dollar svarende til omkring 1.251 mia. kr.

Drewrys hidtidige forventning lød på et samlet ebit-resultat på 150 mia. dollar, og den nye prognose svarer til en overkskudsmargin på omkring 43 pct.

”Vi tror, at tredje kvartal 2021 sandsynligvis markerer toppen, hvad angår rederiernes kvartalsindtjening, men at kvartalsresultaterne i 2022 vil blive mere enslydende og i gennemsnit vil være lidt højere (end i 2021, red.). Vores reviderede forventning for i år er på 200 mia. dollar (en margin på 37 pct.),” skriver Drewry.

Den guldrandede indtjening sker i et marked, som er hårdt plaget af forsinkelser og flaskehalse som følge af coronapandemien og mangel på kapacitet i store havne og i forsyningskæder på land.

Forstoppelsen i det globale transportsystem er så alvorlig, at Drewry både nedskriver sine forventninger til væksten i godsmængder for 2021 og 2022.

Drewry forventer nu, at godsmængderne i 2021 voksede med 6,5 pct. mod en tidligere prognose på 8,2 pct. For 2022 har analysehuset sænket sin forventning til væksten i de totale godsmængder fra 5,2 pct. til 4,6 pct.

