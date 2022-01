MSC og Lufthansa overvejer køb af statsligt italiensk luftfartsselskab

Containerrederiet MSC og det tyske luftfartsselskab Lufthansa har tilbudt den italienske stat at overtage det statslige italienske luftfartsselskab ITA Airways, der er det tidligere Alitalia, bekræfter MSC over for ShippingWatch.

MSC med hovedkvarter i Schweiz og Lufthansa ønsker at overtage en aktiemajoritet i ITA og har udbedt sig 90-dages betænkningstid med eneret til at overtage ITA.