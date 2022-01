OOCL fordobler toplinje trods mærkbart fald i mængder

I fjerde kvartal tog omsætningen også et stort spring frem for OOCL, omend det Cosco-ejede containerrederi oplevede et mærkbart dyk i containermængderne.

Selvom mængderne senest dykkede med 16,9 pct. i fjerde kvartal, fordoblede OOCL alligevel sin toplinje i fjerde kvartal med en omsætning på 4,9 mia. dollar mod 2,4 mia. dollar i samme periode i 2020, fremgår det af en meddelelse fra rederiet mandag.