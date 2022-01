Maersk-selskab, HMM og 21 andre rederier får bøder for ulovligt prissamarbejde

Sydkoreas konkurrencemyndighed FTC giver bøder til 23 rederier, heriblandt HMM og et Maersk-rederi, for at have samarbejdet ulovligt om priser frem til 2018. Maersk bekræfter sagen over for ShippingWatch. Opdateret.