Økonomer ser tegn på stagnerende fragtpriser

Priserne på at få fragtet varer rundt i verden er enten faldet eller fladet ud. Det er de første tegn på, at propperne er ved at løsne sig i de globale forsyningskæder.

Det skriver Børsen.

Holder tendensen, betyder det potentielt både flere ravårer og komponenter til de mange virksomheder med problemer i produktionen, flere varer til forbrugerne og mindre tryk på de rekordhøje inflationsrater.

"Det globale pres på forsyningskæden har toppet, og selv om det fortsat er historisk højt, er det på vej til at flade ud i fremtiden," konkluderer en lille gruppe økonomer fra Federal Reserve Bank of New York, skriver Børsen.

Krisen med tårnhøje fragtrater både til søs og i luften og containerskibe, der venter i dage- og ugevis på at kunne lægge til kaj, kan dermed være på vej mod en form for afslutning.

Hos en aktør som A. P. Møller-Maersk er man dog mindre optimistiske.

"Det er rigtig svært at forudsige, hvordan markedssituationen vil udvikle sig rundt om i verden, hvor pandemien har forskellig påvirkning fra land til land," lyder det i en skriftlig kommentar fra rederiet.

Maersk henviser til, at "det helt store problem i de globale logistikkæder er manglen på kapacitet. Nogle af verdens største havne er nede på en produktivitet på 60-70 pct. af niveauet før covid-19", og henviser her til mangel på lastbilchauffører og anden arbejdskraft.

Men i Unicredit, Italiens største bank, peger Daniel Vernazza, international cheføkonom, også på en "fair chance" for, at der kommer mere plads i flaskehalsene hurtigere end forventet.

