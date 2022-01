Shippingbank ser lyst på containermarkedet trods faresignaler om overkapacitet

Mens nogle banker og redere advarer om, at de spektakulære containerrater snart kan være på vej nedad i takt med, at en flåde af nybygninger blive søsat i de kommende år, ser andre mere lyst på tingene.

Berenberg, der er en tysk bank med base i Hamburg og en voksende forretning inden for skibsfinansiering, er "relativt optimistisk" på vegne af containermarkedet, i hvert fald for de kommende to år.