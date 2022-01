Xeneta: Små afskibere kan kun håbe på lavere spotrater i 2022

For de små afskibere tegner 2022 allerede til at blive endnu et svært og kostbart år, vurderer det norsk-baserede analysehus Xeneta.

Mens Xeneta venter, at prisen på langvarige aftaler om containerfragt vil ligge mellem 100 og 200 pct. højere end tidligere - afhængigt af hvilken trade, der er tale om - kan de små afskibere, som er afhængige af spotmarkedet, håbe, at tendensen til faldende spotrater vil vare ved.