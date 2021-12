Danske Rederier sætter eksportrekord i 2021

De danske rederier har kurs mod rekord for eksporten i 2021, og det er særligt containerrederiet A.P. Møller-Maersk, der driver udviklingen i det indbringende år for skibsfarten.

Danske Rederier vurderer kort før årets udgang, at den samlede eksport for dansk skibsfart i år vil ende i nærheden 300 mia. kroner. I 2020 endte eksporten på 237 mia. kroner, mens den tidligere rekord er fra 2019 med 240 mia. kroner, oplyser brancheorganisationen.

Ifølge Vincent Clerc, chef for søfragt og logistik hos Maersk, står rederiet for 75 pct. af det samlede beløb, der sejles hjem til den danske betalingsbalance som en del af den såkaldte valutaindsejling, der dækker over eksporttjenesteydelser.

"Skibsfart er Danmarks største eksporterhverv, og vi er stolte af at være en del af det og dermed være med til at øge Danmarks aftryk på verdenskortet. Valutaindsejlingen til Danmark fra erhvervet er større end nogensinde," lyder det fra Vincent Clerc.

2021 har været et usædvanligt år på det globale fragtmarked, hvor coronapandemien har ført til stigende efterspørgsel efter varer, samtidig med at det har været sværere at få varerne frem - ikke mindst til tiden.

Lokale nedlukninger af havne i Kina efter smitte og en ekstraordinær stor købelyst i USA har betydet mangel på containere og plads på skibene, og på havnene mangler der hænder til at håndtere varerne, så der dannes flaskehalse.

Det har fået fragtpriserne til at stige, så spotpriserne gentagende gange har slået rekord i årets løb.

Forbrug sender fragtpriser op

Også herhjemme har der været stor efterspørgsel efter varer, der skal fragtes, og det nyder rederierne godt af, lyder det fra Danske Rederier.

"Pengene er i høj grad også i 2021 blevet brugt på forbrugsvarer fremfor rejser og oplevelser. Det har været medvirkende til at gøre containerfragt til en særlig god forretning i år," siger Anne H. Steffensen, administrerende direktør i Danske Rederier.

"Samlet set har danske rederier haft et fremragende 2021. Vi kommer tæt på 300 mia. kroner i eksport, og rederierne tegner sig for en fjerdedel af dansk eksport. Resultatet er i sig selv imponerende, men hvis vi kigger tilbage til årene efter finanskrisen, så har skibsfarten virkelig rejst sig, og siden 2009 er eksporten mere end fordoblet," lyder det videre.

Svært at forudsige 2022

Der er i branchen bred enighed om, at markedssituationen ikke kommer til at ændre sig i den nærmeste fremtid, men hos Maersk lyder vurderingen, at man kan nærme sig et mere normalt marked i 2022

"Det er svært at komme med forudsigelser om 2022. For containersegmentet ser flaskehalse i logistikkæderne ikke ud til at løse sig lige med det første, da der for eksempel fortsat er mangel på arbejdskraft og lastbilchauffører mange steder," skriver Vincent Clerc.

"Hos Maersk forventer vi lige nu en mere normaliseret situation på et tidspunkt efter årets første kvartal, men den eksakte timing er svær at forudsige," lyder det videre.

Også tørlastrederierne har nydt godt af udviklingen i 2021, mens tankrederierne omvendt har haft et vanskeligt år, der blandt andet hænger sammen med en lavere olieproduktion. For færgerederierne har især passagerforretningen været udfordret af nedlukninger, og det kan også blive tilfældet i det nye år.

"Lige nu krydser vi virkelig fingre på udlandsfærgernes vegne. De var lige kommet delvist tilbage, og nu truer en ny coronavariant før en af de store sæsoner," siger Anne H. Steffensen.

