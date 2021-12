Maersks salg af containerfabrik undersøges af tyske myndigheder

A.P. Møller-Mærsk planlagte salg af kølecontainerproducenten Maersk Container Industry (MCI) mangler stadig de nødvendige godkendelser fra myndighederne.

Det skriver Alphaliner, der peger på, at de tyske konkurrencemyndigheder tidligere denne måned bekræftede, at det har indledt en undersøgelse for at fastslå, hvorledes handelen påvirker markedet.

Dermed vil handelen, der blev annonceret i september, ikke kunne gennemføres i år.

Køber af MCI er kinesiske China International Marine Containers (CIMC), der betaler 987,3 mio. dollar på gældsfri basis.

Mærsk har tidligere selv annonceret, at transaktionen ventes lukket i - eller før - 2022. Indtil da vil CIMC og MCI fortsætte som to selvstændige selskaber.

