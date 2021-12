Containerrater mellem Asien og USA stiger – ventes fortsat høje i 2022

Fragtraterne fra det østlige Asien og Kina til USA er i øjeblikket stigende og vil fortsat være høje i 2022, hvor de ventes stabile.

Det skriver analysehuset Independent Commodity Intelligence Services, ICIS.

Priserne på at få fragtet containere fra et kontinent til et andet har i 2021 vokset sig skyhøje på grund af coronapandemien, der har øget efterspørgslen og skabt flaskehalse i forsyningskæderne.

På grund af den fortsat høje efterspørgsel efter varer vurderes det, at de flaskehalse ikke vil aftage foreløbigt.

"Den primære drivkraft bag de fortsat forhøjede priser er den høje forbrugerefterspørgsel og trængslen i de amerikanske havne," siger Judah Levine, chef for research hos Freightos, der driver et online fragtmarked.

Til trods for, at raterne de seneste uger har været stigende, så ligger gennemsnitsprisen per container fortsat omkring 5000 dollar lavere set i forhold til niveauet i august og september, hvor den ifølge Nikkei Asia toppede med priser på 20.000 dollar per 40-fodscontainer fra Kina til den amerikanske vestkyst.

Trods øjeblikkelig stor trængsel er der ifølge ICIS måske udsigt til en mindre opblødning omkring 1. februar, hvor kineserne fejrer nytår og derfor har lavere produktion i den flere dage lange ferieperiode.

