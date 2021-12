Containerskibe der ankommer til tiden har lange udsigter forudser analysehuse

Afskibere i det meste af verden skal forberede sig på, at 2022 fortsætter, hvor 2021 ser ud til at slippe med en ultralav pålidelighed som en konsekvens af flaskehalse og store forsinkelser.

For selv om mange har håbet, at det kinesiske nytår ville bringe bedring af det kaotiske marked, er den forventning antagelig for optimistisk ifølge analysehusene Sea-Intelligence og Xeneta.