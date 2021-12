Maersk lander stort opkøb inden for logistik – overtager LF Logistics

Maersk rykker igen i logistik, et strategisk nøgleområde for den danske shippinggruppe, med milliardopkøbet af logistikselskabet LF Logistics.

Det kommer frem i en meddelelse, som Maersk netop har lagt frem onsdag morgen. Den kommer efter, at flere medier har skrevet, at Maersk var i fremskredne forhandlinger om at overtage det Hongkong-baserede logistikselskab, og at opkøbet netop kunne blive endeligt bekræftet i dag.