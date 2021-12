Kamp om Maersks sjæl får bestyrelses-medlem ud i usædvanligt forsvar af kulturen

Det er sjældent, at et medlem af Maersks bestyrelse egenhændigt går offentligt i rette med spørgsmål om virksomheden, men da en kollega for nylig betegnede Maersk som en IT-virksomhed, blev det åbenbart for meget for Thomas Lindegaard Madsen.

Han er kaptajn på et af Maersks containerskibe og samtidig medarbejdervalgt medlem af Maersks bestyrelse, hvor han sammen med bl.a. bestyrelsesformand Jim Hagemann Snabe og familierepræsentanten Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla er med til at lægge de overordnede rammer for den store virksomhed.