Maersk indgår fireårigt partnerskab med Unilever

Maersk har indgået en fireårig partnerskabsaftale om fragt med Unilever med start i 2022.

Det meddeler det danske selskab torsdag morgen.

Mærsk skal stå for driften af Unilevers internationale sø- og luftfragt.

"Vi er glade for, at Unilever har valgt vores logistikekspertise og vores teknologiske platform Neonav til at skabe overblik over de kæder, som udgør selskabet sø- og fragtlogistik," udtaler Aymeric Chandavoine, chef for logistic og services hos Mærsk, blandt andet i en pressemeddelelse.

Værdien af partnerskabsaftalen bliver ikke oplyst.

