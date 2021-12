Flere mindre skibe presser containerimport i Los Angeles' havn

Containerimporten ved den største amerikanske containerhavn i Los Angeles faldt kraftigt i november, mens skibe, der venter på at losse i havnene i det sydlige Californien, voksede.

Det skriver Wall Street Journal.

Havnene i Los Angeles og Long Beach håndterede tilsammen 765.963 indgående containere i sidste måned, hvilket er den svageste trafik siden juni 2020. Importmængden var faldet med 9,6 pct. i forhold til for et år siden og med 10,1 pct. i forhold til oktober.

Gene Seroka, administrerende direktør for Los Angeles Havn, forklarede onsdag faldet med en tilstrømning af mindre skibe, der er blevet sendt af sted af detailhandlere, producenter og logistikvirksomheder, da de kæmper for at komme uden om flaskehalse og opfylde forbrugernes efterspørgsel.

Han påpegede også, at mindre skibe, som er mindre effektive for havnene at håndtere end større skibe, udgjorde omkring halvdelen af de skibe, der anløb Los Angeles' havn i november. Til sammenligning udgjorde de mindre skibe omkring en tredjedel af de skibe, der anløb havnen i oktober.

Repræsentanter fra havnene meddeler, at på trods af faldet i importen i den seneste måned er nabohavnene fortsat på vej til at håndtere rekordstore importmængder for året og overskride 10 mio. kasser i 20-fods enheder, som er et standardmål i branchen.

Tilgangen af mindre skibe følger en tendens i år på lukrative handelsruter fra Asien til USA's vestkyst, og hvor store detailhandlere chartrer skibe, da virksomhederne har travlt med at genskabe deres lagre før juleferien.

