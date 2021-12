Længere kontrakter kan ramme afskibere på raterne

Containermarkedet oplever i gennemsnit flere uger med dyk i raterne end stigninger, og det kan derfor ende med at ramme de afskibere, der lige nu indgår længerevarende kontrakter med rederierne.

Flere afskibere er begyndt at tegne kontrakter på op mod to og tre år med rederierne for at sikre sig plads på skibene i et marked, hvor der ikke er nok containere og skibe til at håndtere efterspørgslen.

Sea-Intelligence har taget et kig på rateudviklingen uge for uge i perioden 1998 til slutningen af 2019 for at se, hvem der trækker det længste strå i forhold til raterne i kontrakterne.

Analysehuset konkluderer på baggrund af containerindekset CCFI, at markedet i den periode har været assymetrisk med flere ugentlige fald i raterne end stigninger.

"(...) det betyder, at afskiberen har en højere risiko for at indgå en længevarende kontrakt til en højere rate end en lav rate, og det viser, at en indkludering af en kvartalsvis ratejusterings-faktor kan være med til at væsentligt reducere eksponeringen for afskiberen," skriver Sea-Intelligence.

