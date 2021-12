Costamare udvider flåden med containerordrer og køb af tørlastskibe

Costamare har købt syv tørlastskibe og lagt en endelig bestilling på otte containerskibe på mellem 13.000 og 15.000 teu.

Skibsejeren har dels lagt en ordre på to nye containerskibe på hver 13.000 teu, der skal bygges på et unavngivent asiatisk skibsværft. Dels har selskabet udnyttet optioner omfattende i alt seks skibe, hvoraf to er på 13.000 teu og fire er på 15.000 teu.