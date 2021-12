Fortiden bekræfter rederiernes frygt for havnekonflikt i USA

De amerikanske havnearbejderes magtfulde fagforening ILWU skal forhandle ny overenskomst med arbejdsgiverne i midten af 2022, og det skaber allerede nu frygt blandt containerrederierne og andre spillere i forsyningskæden, der i forvejen kæmper med flaskehalse og køer af forsinkede skibe.

De amerikanske havnearbejdere er nemlig ikke bange for at nedlægge arbejdet, når der skal forhandles, og det kaster skygger på et containermarked, der ellers håber at bevæge sig en smule mod mere normale tilstande i løbet af det kommende år.