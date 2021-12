Sådan truer Kinas nultolerance den globale vækst og forsyningskæderne

Massetests, nedlukninger og obligatorisk karantæne har længe været den kinesiske regerings foretrukne våben i kampen mod corona og anses af mange for at være nøglen til Kinas succes med at inddæmme virussen.

Nultolerance-strategien har dog været på bekostning af landets økonomi, og nu sår udbredelsen af den nyfundne Omikron-variant tvivl om, hvorvidt tilgangen får negative følger for ikke blot den kinesiske, men også globale vækst.