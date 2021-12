Aktiemarkedet nøler omkring den langsigtede transformation af Maersk

Hvis man vil se, hvor hurtigt vilkårene kan ændre sig i erhvervslivet, er A.P. Møller-Maersk et godt eksempel at tage fat i.

For blot fire-fem år siden var koncernen med den stolte historik og store selvfølelse plaget af et tilsyneladende kronisk lavt afkast på den investerede kapital. Kuren, som den nye ledelse ordinerede, var så omfattende, at der ikke er noget at sige til, at aktiemarkedet havde svært ved at tro, den kunne lykkes. Store aktiviteter skulle sælges fra, andre skulle føjes til, og selve kulturen under den syvtakkede stjerne skulle vendes på hovedet for at appellere til de unge, it-vante generationer af medarbejdere.