Ét enkelt skib skiller MSC fra at overhale Maersk som verdens største containerrederi

Der er meget tæt på at ske et tronskifte på listen over verdens største containerrederier, hvor danske Maersk hidtil har siddet tungt på førstepladsen.

Blot 10.929 teu adskiller aktuelt flåderne hos Maersk og MSC, viser Alphaliners overblik over verdens største spillere per 3. december om formiddagen.