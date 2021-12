Maersk udbetaler omkring 80 mio dollar i julebonus til ansatte

De ansatte i A.P. Møller-Maersk kan se frem til en ekstra julegave i form af en bonus på 1000 dollar oveni i lønnen for december måned.

Det skriver Børsen.

Det er andet år i træk, at logistikkoncernens topchef, Søren Skou, belønner sine ansatte med en kontant julegave.

Bonussen gives til alle 80.000 ansatte, uanset hvor man er ansat, og hvad man laver. Dermed løber den samlede udbetaling op i omegnen af 80 mio. dollar - svarende til omkring 483 mio. kr.

Kun de ansatte i de øverste rækker, herunder vice- og underdirektører, er undtaget bonussen.

Dem er der anslået kun omkring 400 af på verdensplan ifølge Børsen.

"Alle får det samme beløb for at understrege, at dette virkelig er en holdindsats," skriver Søren Skou i en meddelelse til medarbejderne.

Bonusudbetalingen gives efter et stærkt finansielt år, hvor Mærsk venter et driftsoverskud mellem 22-23 mia. dollar.

