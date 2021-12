Megaoverskud puster til kritik af containerrederes gunstige konkurrenceregler

Man kan sige, at containerrederierne befinder sig i en usædvanlig gunstig situation, hvor de både kan opkræve rekordhøje rater af kunderne, bogføre historisk store overskud og samtidig beklage, at markedssituationen i lyset af Covid-19 ikke gør dem i stand til at levere en god service.

Derfor høster de også en vis forståelse selv fra de virksomheder, der må betale dyrt for transport, hvis de er i stand til at få plads på et containerskib, som nu har været meget svært i et års tid.