De små virksomheder føler sig hårdt ramt af rederiernes dårlige service

Mens de store kunder i mange tilfælde er i stand til at sikre sig plads på containerskibene, enten ved at "tage telefonen og ringe til rederierne" eller ved at indgå lange kontrakter, er billedet et helt andet for de små og mellemstore virksomheder.

Et godt eksempel er de 18.000 medlemsvirksomheder under SMVdanmark, som med internationaliseringschef Jens Kvornings ord "alt andet lige kommer sidst i køen," fordi de ikke har samme størrelse og dermed forhandlingsstyrke over for rederierne.