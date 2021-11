Køen ud for Long Beach vokser til 87 containerskibe

Køen af containerskibe ud for Long Beach og Los Angeles på USA's vestkyst nåede fredag op på 87 fartøjer, og dermed fortsætter ophobningen af containerkapacitet ud for de to havne, konstaterer containeranalytiker Lars Jensen i et opslag på LinkedIn.

"I bund og grund viser dette, at køen, og dermed forstoppelsen, af fartøjer ud for LA/LB ikke er i bedring - den er ganske enkelt flyttet et andet sted hen," skriver Lars Jensen med hentydning til, at 28 af de 87 skibe venter flere hundrede sømil fra land for at reducere forureningen i kysten i San Pedro-bugten.