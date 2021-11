Problemer med forsyningskæder viser første tegn på lettelse

I Asien er fabrikslukninger, energimangel og havnekapacitetsgrænser lettet i de seneste uger. I USA har detailhandlen fået importeret det meste af det, de skal bruge til salget op til højtiderne - Thanksgiving og jul. Fragtraterne er faldet fra rekordniveauer. Alligevel er der bekymring hos ledere og økonomer.

Det skriver Wall Street Journal.

Stærk efterspørgsel i Vesten, vedvarende overbelastning af havnene i USA, mangel på lastbilchauffører og forhøjede globale fragtrater hærger fortsat. Desuden truer risikoen for mere ekstremt vejr samt opblussen af Covid-19-tilfælde med at tilstoppe forsyningskæderne igen, skriver avisen.

"Der er visse aspekter af forsyningskædechok, der aftager, men mangelproblemet vil ikke helt forsvinde," siger Tring Nquyen, der er seniorøkonom hos Natixis i Hong Kong.

I Vietnam er produktionen langt mere jævn end tidligere på året, dog er der stadig udfordringer med høje forsendelsesomkostninger og mangel på arbejdskraft.

Kinas strømafbrydelser, der ramte landets produktion er aftaget i løbet af de sidste par uger. Også oliepriserne faldet igen, efter at have ramt det højeste niveau siden energikrisen i 2014.

Manglen på containere ser også ud til at aftage, skriver Wall Street Journal. Dataudbyderen eeSea siger, at containterskibsforsinkelser faldt i oktober fra september. Der er dog ikke stor forandring i antallet af fartøjer, som ligger og venter på at lægge til i havne i Europa, Asien og Nordamerika. Den 19. november var der 500 containerskibe, der ventede.

