Maersk vil overvåge skibe og havne for at undgå nye flaskehalse

A.P. Møller-Maersk vil fremover bruge data for at forsøge at undgå, at forsyningskæden igen bliver ramt af de flaskehalse, som har sat prop i verdenshandlen i næsten et år.

Det siger havnechef Morten Engelstoft, som står i spidsen for rederikoncernens ca. 76 containerterminaler.