HMM lander rekordresultat for tredje kvartal

Maersks nye milliardaftale med Vestas er en af de største, koncernen har indgået, fortæller direktør for key clients. Han afviser imidlertid, at aftalen, der kræver, at Maersk skal ansætte et stort antal medarbejdere, er nogen krigserklæring over for DSV, som tidligere har håndteret vindmølleproducentens transport.