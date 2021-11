75 skibe venter ud for Long Beach

Situationen på det overbelastede og hektiske containermarked fortsætter, hvor der lige nu ligger omkring 75 skibe og venter på at komme i havn ved Long Beach og Los Angeles på den amerikanske vestkyst, skriver Vesselsvalue i en opdatering.

Det er 20 pct. mere end for en måned siden og mere end 100 pct. mere end for to måneder siden, viser tallene.